Les délais d'inscriptions pour le tirage au sort des saisons du Hadj 2020-2021 ont été prolongés de 15 jours, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire fixant la nouvelle date de clôture au samedi 1er février. Il a été décidé de «reporter le tirage au sort pour les saisons 2020 et 2021 jusqu'au samedi 8 février 2020 au lieu du samedi 25 janvier prochain», selon la même source. Le ministère invite les citoyens concernés à «parachever l'opération d'inscription et à procéder à la préparation de leurs passeports», rappelant que le tirage au sort sera effectué pour les années 2020 et 2021 en même temps, conclut le communiqué.