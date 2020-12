L'entraîneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodzic vient de lancer un défi titanesque au sélectionneur de l'Equipe nationale, Djamel Belmadi et estime que ses hommes pourront battre les Verts, selon le site dzairdaily. Lors d'une déclaration à la chaîne de télévision sportive marocaine, Arriyadia, l'entraîneur de l'équipe marocaine a dit: «Nous avons vaincu le Sénégal et on pourrait battre l'Algérie ainsi que les grandes équipes de l'Afrique.» Après sa rencontre amicale contre l'équipe sénégalaise (3-1), l'équipe voisine démontre un désir immense. Celui de jouer face à l'Algérie, plus fort encore, le

souhait de la vaincre.