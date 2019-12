Pas moins de 132 opérations d’exportation ont été effectuées entre les mois de janvier et novembre derniers (2019) à travers le poste frontalier terrestre «Chahid Mustapha Benboulaïd» de Tindouf. Le bilan établi par les douanes fait ressortir une tendance à la hausse des opérations d’exportation, en 2019, par rapport à l’année 2018, où avaient été relevées 52 opérations d’exportation, dont 39 opérations d’activités provisoires, foires et manifestations économiques, notamment. Les opérations d’exportation de 2019 ont porté sur l’acheminement de plus de 52 tonnes de diverses marchandises, notamment les denrées alimentaires, pâtes et produits légumineux, contre 51 tonnes de produits exportés en 2018, constitués de produits alimentaires, industriels et des détergents, lit-on dans le même bilan.