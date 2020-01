Hazab Ben Chahra a été élu jeudi secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa), à l’issue de la réunion du 6e congrès de cette organisation tenue à Alger. Elu à l’issue d’un vote à main levée par les congressistes pour un mandat de 5 ans, Hazab avait assuré jusque-là l’intérim à l’Ugcaa comme coordinateur général et porte-parole de l’Union, suite au décès en décembre 2018 de son ancien secrétaire général, Salah Souilah. Dans une déclaration à la presse à l’issue de son élection, Hazab s’est engagé à «redonner à l’organisation la place qui lui sied, comme un partenaire et acteur de la relance économique» à travers la restructuration de ses bases (bureaux et fédérations). La formation compte également parmi les priorités du nouveau SG de l’Ugcaa, qui rappelle, à juste titre, qu’une convention avec l’Institut national du travail a été signée pour former les cadres de l’Union.