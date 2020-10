L'ancien secrétaire d'Etat de Richard Nixon et de Gérald Ford, l'américain Henry Kissinger, s'est exprimé au sujet des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Pour l'ancien secrétaire d'Etat américain, 97 ans, «les Etats-unis et la Chine risquent de déclencher une troisième guerre mondiale si les deux pays ne traçaient pas une ligne rouge à ne pas franchir dans leur rivalité économique». «Les Etats-unis et la Chine devraient établir les règles d'engagement pour leur concurrence de plus en plus tendue ou risquer de recréer l'incertitude qui a caractérisé la politique mondiale qui a conduit à la Première Guerre mondiale», a-t-il affirmé lors d'un entretien virtuel accordé au média américain de groupe financier bloomberg.