Après ses déboires en 2019, Huawei ne jette pas l’éponge et compte bien marquer l’année 2020. Honor présentera lors du Salon international de la téléphonie mobile, le Mobile World Congress, qui se tiendra en février à Barcelone, deux smartphones pour le marché européen. L’une des principales nouveautés, la version internationale du Honor View 30 Pro. Un smartphone qui dispose d’une dalle de 6,57 pouces affichant une définition de 1080 x 2400 pixels (400 ppp), d’un SoC Kirin 990, couplé à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et d’une batterie de 4100 mAh. La partie photo est plutôt intéressante avec un capteur principal de 40 Mpx, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin un zoom optique 3x avec stabilisation optique. Le Honor View 30 Pro devra être commercialisé aux alentours de 500 euros. On s’attend également à l’arrivée du 9X Pro. Ce smartphone, annoncé en juillet dernier, devrait bénéficier d’une nouveauté qui fonctionne avec les services Google.