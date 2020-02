Huawei a annoncé, le 26 janvier dernier, que «Brand Finance», un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni, spécialisé en stratégie et en évaluation de marques, a classé, pour la première fois, Huawei dans le top 10 des marques les plus valorisées. Dans le rapport 2020 «Brand Finance Global 500», qui a récemment été rendu public, Huawei est la troisième entreprise chinoise de la liste, avec une valeur de marque de 65,084 milliards de dollars US, en hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente. «Il est clair que la prochaine grande opportunité pour l'industrie des télécoms, l'espace 5G, invite à une concurrence féroce, Huawei s'étendant sur des marchés traditionnellement couverts par des fournisseurs occidentaux. En dépit de la controverse qu'il suscite, le géant chinois fait de nets progrès et, avec une valeur de marque de 65,1 milliards de dollars, compte pour la première fois parmi les 10 marques les plus valorisées du monde», écrit le rapport de «Brand Finance». Avec 205 entreprises représentant 45,4% des 500 premières du classement, les États-Unis est l'économie qui y est la plus représentée, avec une valeur de marque combinée de 320,4 milliards de dollars.