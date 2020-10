La société de technologies chinoise Huawei a annoncé qu'elle allait ouvrir un Centre de cybersécurité et de transparence à Rome, l'année prochaine. Ce centre sera opérationnel en septembre 2021 et viendra compléter les autres centres déjà en activité à Banbury (Royaume-Uni), Bruxelles, Bonn (Allemagne), Dubai, Shenzhen et Toronto. Il permettra de fournir une plateforme de communication et d'innovation conjointe à toutes les parties prenantes italiennes, mais aussi une plateforme de vérification et d'évaluation technique au gouvernement et aux clients de Huawei, a indiqué le porte-parole. «Les technologies 5G vont amener une nouvelle dimension numérique à laquelle nous ne sommes pas encore habitués aujourd'hui», a commenté le président de Huawei Italie, Luigi De Vecchis.