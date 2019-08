Huawei Consumer Business Group (CBG) a reçu, un prix de l’European Image and Sound Association (Eisa), un groupe comprenant 55 des magazines électroniques les plus respectés au monde. Le P30 Pro de Huawei a ainsi été nommé «Meilleur Smartphone Eisa 2019-2020» par l’Association. C’est la deuxième année consécutive que Huawei remporte un prix dans cette catégorie. L’Eisa a déclaré que les capacités photographiques du Huawei P30 Pro en basse luminosité étaient «de loin les meilleures que l’on puisse obtenir actuellement sur un smartphone». Il a également été fait l’éloge du capteur ultra-large, du mode portrait et du téléobjectif périscopique 5x, affirmant qu’il «surpasse tous ses concurrents». Cette distinction remportée par Huawei lui sera officiellement décernée lors de la cérémonie de remise des prix de l’Eisa le 6 septembre à Berlin, à l’occasion de l’ouverture du salon IFA de l’électronique grand public.