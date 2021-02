Un jeune artisan algérien du nom de Bachir Messaoudi, a eu une idée très créative de créer sa propre voiture, à base d'aluminium et de bois, à l'âge de 21 ans. Le jeune artisan en menuiserie d'aluminium a eu la brillante idée de créer sa propre voiture, pour se déplacer et répondre à ses besoins journaliers, à base de deux matériaux, l'aluminium et le bois, a rapporté le site Supernova. Originaire de la ville de Rkiba de la wilaya d'El Oued, Bachir a opté pour un moteur de moto, sur lequel il a apporté des modifications, afin de répondre aux commandes de la boîte de vitesses. Toutefois, le véhicule en question peut atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. Même si la conception en elle-même est très simple et basique, cela permet quand même à Bachir de se déplacer dans les villes voisines. De même que l'idée est très créative, et relève du fait que l'Algérie regorge de talents cachés.