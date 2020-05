Comment voyager en avion sans prendre le risque d'être en contact avec d'autres passagers en cette période de coronavirus? Un homme d'affaires de la région de Bhopal, en Inde, a trouvé la solution: louer un Airbus A320 pour trois membres de sa famille et leur aide-ménagère, rapporte la chaîne Cnews. Un Airbus A320 a une capacité de 180 sièges. L'homme d'affaires n'avait pas vu sa famille depuis deux mois à cause des mesures de confinement, selon la même source qui cite le média indien New Delhi Television Limited. D'après un responsable de la compagnie aérienne, il n'y avait aucune urgence médicale et leur client avait probablement «peur du coronavirus». Selon des experts interrogés par le média indien, la location d'un Airbus-A320 est estimée à environ 24 000 euros.