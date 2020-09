Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté, lundi dernier, un individu dangereux, issu de la wilaya de Boumerdès et résidant à la Casbah et à Bab Ezzouar, s'adonnant à l'usurpation d'identité de cadres supérieurs à la présidence de la République et d'autres institutions de l'état, a indiqué la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn).Il s'agit d'un individu arrêté «en possession de cartes d'identité appartenant à d'autres personnes issues de différentes wilayas auxquelles il faisait croire qu'il était en contact avec des fonctionnaires dans divers secteurs, afin d'intervenir pour leur parcours professionnel de manière à bénéficier d'installations dans des postes ou de transferts de postes en contrepartie d'avantages et de sommes d'argent», a précisé la même source.