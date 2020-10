Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une augmentation considérable des investissements pour venir en aide à près d'un milliard de personnes qui souffrent de troubles mentaux dans le monde. «Toutes les 40 secondes, une personne meurt par suicide, et il est désormais établi que la dépression est une cause majeure de maladie et de handicap chez les enfants et les adolescent(e)s», a souligné le secrétaire général dans un message, publié, hier, sur le site de l'ONU. «Nous observons, maintenant, les conséquences de la pandémie sur le bien-être mental de l'individu, et ce n'est que le début. Si rien n'est fait, de nombreux groupes, notamment les personnes âgées, les femmes, les enfants et les personnes souffrant de troubles mentaux, risquent de voir leur état de santé se dégrader considérablement à moyen et à long terme», a-t-il ajouté, à l'occasion de la Journée de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre.