Une nouvelle station de télédiffusion (TDA) vient d'être mise en service dans la commune de Bordj Omar Idriss (720 km au nord d'Illizi), dans le but d'améliorer qualitativement l'émission et la réception télévisuelle. La nouvelle station, entrant dans le sillage du développement des nouvelles technologies dans la région, permettra à la population de Bordj Omar Idriss et des régions limitrophes la réception qualitative d'un bouquet de chaînes de la télévision publique, à travers le passage du support analogique au numérique. Inscrite au titre de la stratégie de l'entreprise visant la numérisation des supports, cette nouvelle installation d'une capacité de 200 watts sera suivie prochainement d'opérations similaires au profit d'autres zones d'ombre, a expliqué le directeur régional de TDA, Amar Boudraâ.