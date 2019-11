Partis d’Alger le 25 septembre dernier, Achour Aghroud et Imad Idjennadene, deux Algériens de 36 ans, ont décidé de parcourir le pays à vélo, de la côte au désert. Pour les deux sportifs, l’objectif est de sensibiliser aux questions environnementales, mais aussi faire découvrir les paysages locaux. Les deux hommes, originaires de Béjaïa, ont quitté leurs emplois respectifs pour se dédier pleinement à leur rêve : faire un tour de l’Algérie à vélo. Suivis d’une équipe à bord d’un camion, pour transporter leur matériel de camping et de réparation en cas de casse sur les vélos, ils souhaitent parcourir un total de 7 000 km, répartis en 70 étapes. Sur leur route, ils filment les paysages, les villes et les personnes qu’ils rencontrent et plantent à chacune de leurs étapes un arbre avec des habitants, des associations locales ou des écoles. Le 4 novembre dernier, les deux amis ont quitté Djanet, une oasis où ils s’étaient reposés quelques jours. Ils entament désormais leur 35e étape, à travers le désert. Leur périple devrait prendre fin dans deux mois, avec un retour à Alger.