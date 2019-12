A l’occasion de son 25e anniversaire, la société Getlink a organisé jeudi 28 novembre une course à l’intérieur du tunnel sous la Manche à destination de ses employés. Ils ont pu ainsi parcourir une partie du tunnel en service, celui qui passe entre les deux galeries ferroviaires. Trois types de parcours étaient proposés aux salariés en fonction de leur condition physique : 25km, 12,5km et enfin 6 km. Au total,

94 coureurs étaient sur la ligne du départ dont 47 Français et 47 Britanniques.