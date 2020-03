Certaines personnes indélicates n'hésitent apparemment, devant rien pour se procurer des devises, même au détriment de la santé des Algériens. Et pour cause, les agents des services des douanes ont saisi au niveau de l'aéroport international Ahmed-Ben Bella et du port d'Oran,1844 masques médicaux préventifs. Les douaniers de l'inspection principale de traitement des passagers au niveau du port d'Oran ont saisi une quantité de 1 300 unités de masques médicaux préventifs, dissimulés dans les bagages d'une personne se rendant en Espagne. Au niveau de l'aéroport international Ahmed-Ben Bella, les douaniers ont découvert 544 masques médicaux préventifs à l'intérieur d'un bagage d'un autre voyageur en direction de la France. Il va de soi qu'une fois les procédures administratives achevées, ces masques seront remis aux services de la santé.