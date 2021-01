Une ministre qui ne rend pas hommage aux hommes de culture de son pays, c'est comme une femme qui ne sait pas rouler le couscous. Le décès du journaliste- écrivain Mouloud Achour, le 24 décembre dernier, n'a trouvé aucune grâce chez notre ministre de la Culture Malika Bendouda. Pas une ligne de la part de la ministre pour la disparition de ce grand journaliste, mais aussi éditeur. Bendouda ignore-t-elle que Mouloud Achour fait honneur à l'Algérie pour avoir créé l'une des plus grandes maisons d'édition du pays et dans tout le Maghreb? Ignore-t-elle que le défunt, après avoir forgé ses armes dans le journalisme culturel a été également l'auteur de plusieurs livres? on cite: «Les Survivants et autres nouvelles», «Héliotropes», «Les dernières vendanges», «Jours de tourments», « À perte de mots», «Le Vent du nord», «Retour au silence». Bien dommage pour la ministre de la Culture.