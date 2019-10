Un quota de 7 081 logements publics locatifs (LPL) sera attribué dans la wilaya de Tiaret avant la fin de l’année en cours, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale et arabe de l’Habitat. Il s’agit de la distribution du plus important quota de logements LPL dont a bénéficié Tiaret dans les dernières années. Ce n’est pas fini, le wali qui a fait cette annonce exceptionnelle pour une wilaya de la taille de Tiaret a également signalé que l’affichage des listes préliminaires des bénéficiaires de ces logements, interviendra juste après une autre opération d’attribution, celle-là de pas moins de 14 000 logements. Il y a assez d’unités pour régler définitivement la crise du logement à Tiaret. On pourrait le croire, si ce n’est un petit « hic », à savoir une réticence des entrepreneurs qui refusent de prendre des projets de logement promotionnel aidé (LPA).