Il y a cinquante ans, Internet a vu le jour le 29 octobre 1969 et en un demi-siècle d’existence, le réseau a considérablement évolué dans un monde aujourd’hui connecté à grande échelle et en grande pompe via des réseaux sociaux que les scientifiques n’ont «pas vu venir». A cette date, le professeur Leonard Kleinrock et ses collègues de la célèbre Ucla (Université de Californie à Los Angeles) ont fait «parler» un ordinateur avec une autre machine, située dans une région qui allait devenir la Silicon Valley (sud de San Francisco). Charley Kline, alors étudiant à l’université de Californie, a transmis le premier message sur l’Arpanet, un réseau d’ordinateurs universitaire qui finira par devenir l’Internet.

Il commence à taper le mot «LOG» («connexion»), pour établir le lien avec l’ordinateur à distance. La lettre «L» passe, mais la machine plante juste après la lettre «O». «Du coup le premier message transmis a été «LO», comme dans «Lo and behold» (une expression qui signifie «Et voilà que...)», relate le professeur Leonard Kleinrock. «Nous n’aurions pas pu mieux rêver comme premier message succinct».