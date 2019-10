L’Entreprise nationale de tubes et transformation de produits plats (Anabib), filiale du groupe Imetal vient de lancer des produits modernes et innovants en matière d’irrigation. Ces produits portent sur un pivot d’irrigation, pouvant fonctionner à l’énergie photovoltaïque et doté d’une commande à distance pour la télégestion ainsi que sur un module d’une serre multi-chapelle, en tant que prototype d’un produit «made in Algeria». Ces deux produits modernes ont été développés par l’unité Irragris, sise à Bordj Bou Arréridj, spécialisée dans les produits d’irrigation et de plasticulture. L’utilisation de l’énergie solaire a été développée en partenariat avec l’Unité de développement des équipements solaires Udes/Cder, à travers un prototype d’un kit photovoltaïque pouvant faire fonctionner, à titre d’essai, un pivot de 4 hectares pour une durée de 4 heures.