Un total de 12 wilayas du pays vont participer à la manifestation culturelle «Jijel accueille l'Algérie» qui sera ouverte mercredi prochain a indiqué samedi à Jijel le directeur général de l'association instigatrice de l'événement, «Djawharet El Sahel» (la perle du Sahel). Cette manifestation qui se tiendra à la plage Kotama et devra se poursuivre jusqu'au 8 août prochain, consiste à mettre en avant le legs culturel et les traditions de mariage de plusieurs régions du pays. Elle est organisée à l'endroit des estivants qui pourront déguster des plats traditionnels et profiter des spectacles présentés à cette occasion. Mettant en avant toute l'histoire de l'antique Cirta, le spectacle «L'épopée de Constantine» de l'association «Les ponts de Constantine» ouvrira les festivités ce mercredi.