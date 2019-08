A quelques jours de l’Aïd Al Adha, le marché hebdomadaire de bétail d’El Milia dans la wilaya de Jijel connaît une effervescence sans pareil, à la faveur d’une grande affluence des citoyens en quête d’un mouton à «pedigree». En effet, beaucoup de cheptels ont fait leur entrée au marché d’El Milia, les béliers proposés font l’objet de toutes les convoitises et les prix proposés sont le débat du jour. Pour beaucoup de citoyens, les prix des moutons varient entre «abordable» et «exorbitant», même si pour certains le prix affiché dépasse de loin leur salaire. Beaucoup s’accordent à dire que certains intermédiaires ont contribué de manière significative à l’augmentation du prix du mouton du Sacrifice en procédant à l’achat d’un grand nombre de têtes de moutons auprès des agriculteurs et des maquignons, pour les revendre avec une augmentation allant jusqu’à 5000 DA par tête.