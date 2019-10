Le chef de l’antidopage russe, Iouri Ganous, s’attend à ce que la Russie soit privée de compétitions olympiques en 2020 et 2022, dénonçant le rôle des autorités dans la falsification des données transmises à l’Agence mondiale antidopage. « L’équipe olympique de la Fédération de Russie sera privée d’une participation pleine et entière aux JO de Tokyo, et je pense que ce sera le cas aussi en Chine. Les sportifs ne participeront pas sous leur drapeau et à part entière à Tokyo. C’est ce que je pense », a-t-il dit dans un entretien exclusif à l’AFP. La Russie a déjà été bannie de plusieurs compétitions internationales ces dernières années, en raison d’un scandale de dopage institutionnel. Dès lors, au mieux, une participation limitée « de certains de nos athlètes sur invitation » est possible, comme lors des Jeux 2018 à Pyeongchang, juge le responsable. Selon lui, comme en Corée du Sud, le drapeau russe ne sera pas hissé aux JO d’été 2020 au Japon et d’hiver 2022 à Pékin. Autres sanctions attendues: des restrictions dans l’organisation en Russie de compétitions internationales, l’exclusion de ressortissants russes des fédérations internationales et des amendes.