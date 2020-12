Le dernier- né du journaliste-écrivain, Abdelkader Harichane, traite du Hirak. Il ne pouvait pas en être autrement, lui qui a pris part à toutes les manifestations hebdomadaires. Chaque vendredi, il annotait ses observations et ses commentaires sur un calepin qui ne le quittait jamais. Il en a tiré son Journal du Hirak qui lui a inspiré un sous-titre qui annonce la couleur de son essai: «le Sursaut algérien». Dans ce livre, Abdelkader Harichane revient avec la loupe sur les slogans, les discours, les déclarations des uns et des autres. Un travail complet et aussi inédit de par la précision et la rigueur dont fait montre l'auteur. On retiendra que le Journal du Hirak évoque un à un les 57 vendredis et les 57 mardis, mais sort un peu du tracé des marches pour parler des procès en corruption, et au-tres discours du défunt Ahmed Gaïd Salah qui ont meublé le Hirak.