Air Algérie annonce des remises allant jusqu'à 70% sur les billets de voyage pour les femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Dans un communiqué rendu public, hier, la compagnie a révélé cette offre promotionnelle lancée à l'occasion de la Journée de la femme, et a affirmé que les remises sur les billets seront opérationnelles de la date du 7 au 13 de ce mois. La compagnie a indiqué que l'utilisation de ces billets après leur acquisition sera valable jusqu'à la date du 24 octobre 2020. Aussi, il est possible de modifier à tout moment les dates et horaires des vols et destinations choisis.