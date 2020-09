L'opération de ramassage des déchets, organisée samedi par le Comité olympique et sportif algérien (COA) dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, a connu un engouement particulier au site touristique de Tala Guilef, dans la commune de Boghni (Tizi Ouzou). Cette opération a permis aux participants de se joindre à l'effort commun de ramassage des déchets solides dans la forêt de Tala Guilef, autrefois lieu de préparation de plusieurs clubs sportifs et équipes nationales à l'intersaison. L'objectif de cette journée est de fédérer le maximum d'énergie et générer une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages. Aujourd'hui, il est de notre devoir de contribuer à la réduction de la pollution et développer des actions préventives et correctives sur le terrain.