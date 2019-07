La France s’apprête à rouvrir à la visite le Tombeau des rois, joyau archéologique vieux de 2 000 ans, dont elle est propriétaire au cœur d’El Qods et qui était fermé au public depuis 2010, a annoncé le consulat général de France. Ce remarquable exemple d’architecture funéraire de l’époque romaine, qui renfermait autrefois des sarcophages dans des chambres à alcôves, passe pour l’un des plus grands complexes de cette période dans la région. Il sera accessible à partir de jeudi, et tous les mardis et les jeudis matins, uniquement sur réservation en ligne, a indiqué le consulat sur son site Internet. La visite, payante, est limitée à 15 personnes par tranche de 45 minutes. «Le Tombeau des rois est un site funéraire. Les visiteurs doivent être convenablement vêtus», peut-on lire sur la page de commande des tickets. Les tombes elles-mêmes sont fermées au public, pour des raisons de conservation et de sécurité. Son accès est un sujet éminemment délicat pour des raisons politiques et religieuses, comme tout ce qui a trait à l’archéologie dans la Ville sainte. Le Tombeau des rois est situé à El Qods-Est, illégalement occupée par Israël depuis 1967.