Premier site e-commerce en Afrique, Jumia est une place de marché qui réunit vendeurs et consommateurs. Son catalogue de produits propose plus de 6 millions de références avec un grand nombre de marques qui choisissent de passer par la plate-forme, afin d’atteindre une nouvelle audience. Avec l’objectif de rapprocher les plus grandes marques des consommateurs, et mettre leurs produits encore mieux en valeur, Jumia lance aujourd’hui Jumia Mall ! Cet espace unique a la particularité d’être entièrement dédié aux boutiques des principaux vendeurs nationaux et internationaux. Samsung, Nokia, Huawei,Taurus, mais aussi L’Oréal, The Body Shop, Richbond, Maybelline ou encore Defacto. Une trentaine de marques sont présentes dans un premier temps sur Jumia Mall, un chiffre qui sera amené à progresser rapidement.