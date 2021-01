Dans la perspective du nouveau dialogue national proposé par la Centrale syndicale, Ugtt, le président tunisien a, avant d'accepter de diriger le débat, posé certaines conditions qui ont, finalement, été acceptées par la Centrale syndicale. Kaïs Saïed a, en effet, exigé l'exclusion de certaines parties politiques de ce dialogue. A savoir, la coalition d'Al Karama, le parti destourien libre, d'Abir Moussi, et de Qalb Tounes, de Nabil Karoui. En contrepartie, le chef de l'Etat tunisien a exigé la participation des jeunes de toutes les régions du pays, qui devront apporter leurs remarques et leurs doléances, sans que la forme et les procédures de cette participation, n'aient été clarifiées. Convaincu de l'inutilité d'un dialogue qui se base d'emblée sur des exclusions, l'Ugtt a fini par accepter ces conditions émises par la présidence de la République. Et ce, pour tenter de faire avancer son initiative, et devant l'état d'urgence où s'est trouvé le pays.