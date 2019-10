L’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi a été arrêtée mardi 29 octobre, par les services de sécurité, affirme le site électronique Alger 24 qui dit se référer à un autre site, celui d’El Watan, qui rapporte cette information, ajoutant que l’arrestation de l’ancienne ministre de la Culture « serait liée à la gestion de certaines manifestations culturelles internationales, dont elle avait la gestion durant l’époque où elle gérait le secteur de la culture ». Il convient de rappeler que Khalida Toumi a démenti, en juillet dernier, l’information selon laquelle elle était en fuite en France pour échapper à la justice. « Je vis et j’habite à Alger . Je n’ai pas quitté mon pays depuis au moins un an et je ne compte pas du reste le quitter. Je suis à la fois stupéfaite , effarée et indignée par la légèreté avec laquelle des mensonges aussi graves sont colportés, sans chercher à aucun moment à faire des vérifications, en atteinte flagrante aux droits élémentaires d’une citoyenne », avait alors déclaré l’ancienne ministre de la Culture.