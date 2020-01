La neuvième édition du Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives «Khotwa» est prévue en février prochain à travers quatre villes du pays. Cet événement dédié à l'orientation des jeunes débutera le 11 février à la Maison de la culture«Houari Boumediene» de Sétif, selon le président du comité d'organisation, Zaki Soufi. Le Salon se poursuivra le 13 février au Palais de la culture «Mohamed Boudiaf» de Annaba, avant de s'installer au Palais de la culture Moufdi Zakaria d'Alger les 15 et 16 février, a-t-il fait savoir. Le Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran (CCO) accueillera, quant à lui, les 18 et 19 février, la quatrième et ultime halte de cette manifestation. Plusieurs universités algériennes et étrangères seront au rendez-vous aux côtés des écoles nationales préparatoires et supérieures, des instituts privés, et des organismes publics d'aide à l'insertion professionnelle. La participation étrangère sera également représentée par des organismes de formation de différents pays, dont l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les Etats-Unis, la France, la Russie et la Tunisie.