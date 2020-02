La société algérienne Petrogel, opérant dans le secteur pétrolier, a mis en place un système innovant d’installation des kits de gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur les véhicules au niveau de son unité de conversion dans la wilaya de Batna, permettant de convertir un véhicule en moins d’une heure. Créé par l’équipe de recherche et développement de Petrogel, ce nouveau système appelé «Smart installation», permet d’installer les kits GPL de manière «plus efficace et plus rapide», a précisé la société, soulignant que le convoyeur est un mécanisme automatisé qui permet le transport des véhicules de façon continue et sur une chaîne de montage avec un trajet précis pour l’installation des kits de conversion de GPL, carburant dit propre, issu du raffinage du pétrole.