Le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) a assuré de la distribution de 92000 logements Aadl avant la fin de l'année 2021. Néanmoins, Mohamed Tarek Laribi a assuré que son agence s'engageait à distribuer lesdits logements seulement après qu'ils seraient totalement prêts à être occupés. Et ce, tout en respectant le calendrier fixé par les différentes directions de wilayas et régionales. De son côté, le président-directeur général (P-DG) de la Sadeg, Mourad Ladjal, a affirmé que tous les logements susmentionnés auront leur alimentation en électricité et gaz naturel. Et ce, dans les délais impartis. Et cela dans l'optique d'éviter les problèmes enregistrés en 2020. Ces derniers concernaient 62000 logements qui avaient des soucis en matière de raccordement à l'électricité et au gaz naturel.