Une commission de moralisation de l’acte commercial a été officiellement installée. Ses objectifs : réhabiliter l’activité commerciale et en finir avec les pratiques négatives dans les marchés, telles la spéculation et la fraude dans les prix. La commission de moralisation de l’acte commercial présentera les résultats de ses travaux avant le 15 septembre prochain au ministère du Commerce qui adoptera, après l’accord des autorités supérieures du pays, les conclusions de cette commission en vue de revoir certains textes de loi et les dispositifs réglementant l’activité commerciale. La commission de moralisation de l’acte commercial com-prend tous les secteurs concernés, des représentants des services de sécurité (police et gendarmerie), des représentants d’associations de protection du consommateur et des fédérations des commerçants.