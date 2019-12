Panique et stress à l’aéroport international d’Alger. Tous les vols ont été suspendus, hier. Selon le site Alg24 la cause de cette brusque et gigantesque panne un problème technique ayant touché, selon la même source, les tapis à bagages, contraignant, l’enregistrement des passagers, a-t-on appris de source sûre.Ainsi, les passagers ont été grandement pénalisés par cette défaillance dans les comptoirs d’enregistrement et qui a touché toutes les compagnies aériennes. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident survient à la nouvelle aérogare, a précisé le même site rappelant à ce propos que l’été dernier déjà, une panne similaire a paralysé l’enregistrement des passagers d’Air Algérie.