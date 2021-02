Bonne nouvelle pour les passagers des vols internationaux au départ de l'aéroport international Alger Houari Boumediene. Alors que la majorité des pays, dont la France, exigent un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant l'embarquement, il n'est toujours pas facile de respecter ce délai surtout quand on habite loin d'Alger. Désormais, il est possible d'effectuer le test au niveau de l'aéroport international d'Alger. Le voyageur peut même prendre un rendez-vous sur Internet. C'est ce qu'a annoncé le centre VFS Global. Ce centre unique en Algérie permettra aux passagers en partance vers l'étranger à bord des différents vols spéciaux au programme de se faire tester et obtenir le résultat dans un délai ne dépassant pas les 3 heures. Ce nouveau service est le fruit d'une collaboration entre VFS Global et le laboratoire d'analyse médical Lazli Farida, approuvé et certifié par le ministère de la Santé et accrédité par l'institut Pasteur.