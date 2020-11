Une société sud-africaine participera à la fabrication d'un vaccin contre le Covid-19, a indiqué, mercredi soir, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il a précisé que la société pharmaceutique, «Johnson & Johnson, a conclu un accord préliminaire avec une société locale, Aspen Pharmacare, pour fabriquer et emballer son candidat-vaccin». Dans son usine située dans la province du Cap-Oriental, la société sud-africaine dispose d'une capacité de fabrication de 300 millions de doses de ce vaccin, a ajouté Ramaphosa, notant que les données préliminaires de la recherche suggèrent que le vaccin pourrait être efficace à plus de 90%. «Cela change notre perspective de l'avenir de la pandémie de coronavirus. Cette évolution apporte un nouvel espoir dans notre lutte contre ce virus», a-t-il dit. Le président sud-africain a signalé, à cet effet, qu'un vaccin «efficace et sûr constitue la plus grande défense contre le Covid-19», précisant qu'il y a maintenant plusieurs vaccins en développement à travers le monde.