Une agence nationale chargée de la gestion et de l’exploitation du corail a été créée depuis «une vingtaine de jour», a annoncé à Alger un haut cadre du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le directeur général de la pêche et de l’aquaculture au ministère, Taha Hamouche, a expliqué que la mise en place de cette nouvelle agence visait la meilleure gestion possible de l’exploitation du corail, dont l’ouverture, décidée en 2015 par les pouvoirs publics, est «imminente», sans préciser l’échéance.