L'alcool a totalement disparu de toutes les pharmacies, depuis plus d'une semaine. Il semble que ce soit les fournisseurs des officines qui ont trouvé plus enrichissant de remplacer l'approvisionnement de ce produit par celui des gels et autres solutions à moindre frais, ce qui leur permet de multiplier les gains par 10, voire même par 20 selon les cas. La spéculation sur tout ce qui touche à la prévention supposée du coronavirus va donc bon train et les usagers font face à une pénurie de plus en plus large, dans un contexte de grande incertitude sur la durée et l'ampleur de la pandémie dans notre pays.