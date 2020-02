L’Algérie a été classée à la 103e place des pays les plus sûrs sur 180, par Insurly, un comparateur d’assurance voyage, qui a dressé le classement 2020 des pays les plus sûrs, et les plus dangereux. L’indice Insurly permet de connaître le niveau de risque d’un pays, lorsqu’on part en voyage. Cet indice allant de 0 à 100 est construit, selon quatre sources de risques : violences et terrorisme, catastrophes naturelles, santé (épidémies, installations sanitaires, qualité de l’air, …) et le transport. La Suisse se place en tête de ce classement, avec un score de 93,4. Singapour occupe la 2e place et la Norvège arrive en 3e position. Quant aux pays voisins de l’Algérie, le Maroc occupe la 79e place et la Tunisie arrive en 82e position. L’Iran, visé par des sanctions américaines, occupe la 84e place. En tête des pays les plus dangereux,

se trouvent trois pays africains : la République centrafricaine 178e, suivie de la République démocratique du Congo 179e et enfin le Soudan du Sud 180e, avec un score de 14,3.