La société Andalus Trade, Show, exhibits and Events (Tsee) organise la première édition du Salon digital international du commerce, marketing et produits nationaux en Algérie du 13 au 27 septembre avec la participation d'opérateurs algériens et étrangers, a indiqué un communiqué de la société.

Il s'agit du premier Salon digital en Algérie par rapport aux expositions gérées par cette société qui tend à en faire un nouveau départ pour l'exposition numérique des produits, précise l'organisateur de cet évènement, Abderraouf Mounir Douidi qui a affirmé que l'inscription sur la plate-forme du salon sera gratuite. S'étalant sur 15 jours, ce salon verra la participation de plusieurs compagnies issues des différents pays dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie et la Chine outre des opérateurs nationaux.