Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a confirmé que l'Algérie se classait 4e en Afrique en termes de commerce électronique. Dans un tweet, le ministre, se référant à l'indice 2020 du commerce électronique entre entreprises et consommateurs établi par la Cnuced, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, a expliqué que l'Algérie a progressé de

29 rangs dans le monde. En effet, le rapport indique que «les quatre plus fortes hausses des scores de l'indice ont été enregistrées dans les pays en développement - Algérie, Brésil, Ghana et République démocratique populaire Laos, dont les scores ont bondi d'au moins 5 points, en grande partie grâce aux améliorations significatives de la fiabilité postale».