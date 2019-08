Au moins 30 start-up et porteurs de projets, venant des quatre coins du pays vont concourir en vue de décrocher une place pour la finale nationale. Ce «trophée» leur permettra de représenter l’Algérie au Championnat du monde de l’agro-innovation, prévu en Grèce en septembre 2019 et qui désignera «l’Agripreneur de l’année». Le Futur Agro Challenge est la plus grande compétition mondiale dédiée aux entrepreneurs et start-uppeurs porteurs d’idées innovantes et visionnaires opérant dans l’industrie agroalimentaire et la technologie agricole. Cette compétition se déroule chaque année dans plus de 80 pays dans le monde, visant ainsi à faire émerger une nouvelle génération de jeunes «agripreneurs», en leur offrant les outils et opportunités clés permettant de faire croître leurs projets. Le groupe Amor Benamor, leader sur le marché national dans l’agroalimentaire, s’engage à accompagner les jeunes entrepreneurs, la start-up gagnante représentera non seulement l’Algérie au Congrès mondial, mais bénéficiera également d’une exposition internationale.