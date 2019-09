L’Algérie participe au Championnat du monde de l’agro-innovation, destiné aux entrepreneurs visionnaires et aux start-up innovantes dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Future Agro Challenge, selon un communiqué de Global Entrepreneurship Network (GEN) Algeria. Cette compétition mondiale a pour vocation de favoriser la création de nouvelles technologies et de nouvelles idées pour relever les défis actuels du secteur de manière innovante, créative, pratique et durable. C’est la start-up Smart Farm qui a décroché le ticket gagnant pour la Grèce afin d’affronter près de 80 équipes issues d’autant de pays, lors du «Global Agripreneurs Congress» qui se déroule du 7 au 11 septembre 2019.