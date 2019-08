Facebook a annoncé jeudi avoir bloqué deux campagnes de manipulation, orchestrées l’une depuis l’Arabie saoudite, l’autre depuis les Emirats arabes unis et l’Egypte, et dirigées contre de multiples pays au Maghreb et au Moyen-Orient, notamment le Qatar. L’Algérie est donc concernée par cette attaque. Selon le réseau social, pas moins de 800 comptes, pages, groupes et événements, principalement sur Facebook, mais aussi sur Instagram, qui cherchaient selon lui à attiser les tensions dans certains Etats ou à discréditer des dirigeants et gouvernements. Les auteurs de ces campagnes ont tenté de dissimuler leur identité, mais les ingénieurs du réseau ont trouvé des connexions avec des individus liés au gouvernement saoudien d’une part, et avec deux sociétés de marketing, New Waves en Egypte et Newave aux Emirats. «Dans chacun de ces deux cas (non liés entre eux), des personnes ont agi de façon concertée et utilisé des faux comptes pour se faire passer pour d’autres personnes et entités», a expliqué Nathaniel Gleicher, chef de l’unité de cybersécurité de Facebook. « C’est pour cette raison que nous sommes intervenus. »