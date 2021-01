Selon le site américain Global Fire Power (GFP) qui a publié son classement 2021 des puissances militaires africaines, l'Algérie a gagné une place par rapport au classement de l'année dernière en arrivant à la 27ème au monde et 2ème en Afrique derrière l'Egypte qui reste la première puissance armée du continent et 13ème au monde, mais, a reculé d'une place. L'Algérie a obtenu un score de 0,4461 et l'Egypte a obtenu 0,2208. Pour cette année, 35 pays du continent figurent parmi les 138 pays qui ont été analysés afin de déterminer les poids lourds en matière de défense. Le classement de Global Fire Power prend en considération près de 50 paramètres, à savoir le nombre du personnel actif militaire, dans la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.