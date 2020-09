Le taux d'analphabétisme en Algérie a baissé à 8,71% selon les dernières estimations de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (Onaea) qui a affirmé que l'Algérie oeuvrait «sans relâche» à poursuivre la lutte contre ce fléau dans le but de bâtir une société «plus durable». Le directeur de l'Onaea, Kamel Kherbouche a indiqué que la «Stratégie nationale d'alphabétisation adoptée depuis 2008 avec les partenaires officiels (13 départements ministériels, la société civile, 211 associations locales et huit autres nationales) a contribué à la baisse du taux d'analphabétisme» ajoutant que le nombre d'inscrits dans les classes d'alphabétisation, depuis le lancement de la stratégie, a dépassé les 4,5 millions apprenants dont la majorité de sexe féminin soit 87,07%.