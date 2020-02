C’est l’incroyable déclaration faite, hier, par Ibrahim Makdour, un responsable à l‘Office national du Hadj et de la Omra (Onpo). En effet, alors que les plus grands scientifiques du monde sont mobilisés pour trouver un vaccin contre ce virus, ce responsable a promis que les futures pèlerins auront des vaccins anti- coronavirus avant de se rendre à La Mecque ! On peut donc être rassuré pour l’avenir économique du pays, on a un vaccin qui nous rapportera des milliards de dollars…