L’Algérie a décroché mercredi soir au Caire le Prix de l’excellence arabe pour la performance culturelle, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).Cette distinction intervient en guise de «reconnaissance de ses efforts continus pour la réalisation du développement culturel et de son soutien constant à l’action culturelle arabe commune». La cérémonie de remise du prix s’est déroulée au siège de la Ligue arabe, à l’occasion de la tenue de la 5e Conférence arabe de la culture et de la création, organisée par le département «Culture et dialogue de civilisations», relevant de la Ligue des Etats arabes, en collaboration avec le Centre arabe de la culture et de l`information (Caci).